«Роснефть» высадила 46 млн деревьев за пять лет для восстановления лесов

В 2025 году предприятия «Роснефти» посадили 8,1 млн саженцев в регионах добычи

Предприятия «Роснефти» высадили около 46 млн сеянцев и саженцев деревьев в 2021–2025 годах в рамках программ по сохранению биологического разнообразия. Об этом сообщила компания в связи с Международным днем лесов, который отмечается 21 марта.

Международный день лесов был учрежден Генеральной ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам сохранения лесов и устойчивого использования лесных ресурсов.

«Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики «Роснефти». Компания реализует масштабные экологические программы, нацеленные на минимизацию воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение и восполнение природных экосистем», — говорится в сообщении.

Так, в 2025 году дочерние предприятия высадили 8,1 млн саженцев разных пород. Лидером стал «РН-Юганскнефтегаз», посадив 3,1 млн сеянцев хвойных пород на площади 830 га в лесничествах Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавших от природных пожаров. «Верхнечонскнефтегаз» посадил 1,1 млн сосен на 540 га в лесничествах Иркутском и Кировском лесничествах, включая территории Байкальской природной зоны.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» высадила около 1 млн сеянцев на 310 га с последующим агротехническим уходом. «РН-Няганьнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз» посадили соответственно 838 тыс. и 744 тыс. саженцев сосны в Тюменской области.

На Ямале «РН-Пурнефтегаз», «Севкомнефтегаз» и «Харампурнефтегаз» высадили от 24 до 443 тыс. саженцев. «Башнефть» заложила 255 тыс. деревьев, включая 24 тыс. на берегу озера Асликуль для борьбы с обмелением. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» посадил более 700 тыс. саженцев в трех лесничествах Красноярского края.

«Самотлорнефтегаз» высадил более 200 тыс. сеянцев хвойных деревьев на территории Уральского федерального округа. Волонтеры «Самаранефтегаза» в 2025 году высадили в Самарской области 19,5 тыс. саженцев.

«РН-Ванкор» в Красноярском крае и в ЯНАО провел агротехнические работы по уходу за ранее высаженными 800 тыс. саженцев сосны и сибирской ели.

Сотрудники предприятий также участвуют в акциях «Зеленая весна», «День посадки леса» и «Сад памяти».