Пьяный подросток напал с ножом на подругу матери в общежитии Невинномысска

В Ставропольском крае 15-летний подросток подозревается в нападении на 51-летнюю подругу матери, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополь».

Инцидент произошел вечером 16 марта в общежитии Невинномысска. Подросток распивал спиртное с матерью и ее подругой. Во время застолья между школьником и женщиной произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. После того как мать несовершеннолетнего ненадолго вышла, он взял нож и несколько раз ударил им женщину, спасти раненую не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Также решается вопрос о привлечении к ответственности матери подростка.

