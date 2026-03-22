Суд запретил продавать в интернете жестокие капканы для животных

ТАСС: в России запретили продавать через интернет капканы для бобров

Дорогомиловский районный суд Москвы запретил продажу через интернет металлических ногозахватывающих капканов для отлова бобров, барсуков и других диких животных. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Суд удовлетворил административный иск и признал информацию на ряде сайтов запрещенной к распространению на территории России. Уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению.

В материалах дела указано, что прокуратура выявила ресурсы, где свободно размещались объявления о продаже таких капканов. Приобрести их мог любой пользователь без регистрации. Речь шла о ловушках для волков, енотов, рыси, куницы, соболя, бобров и других животных.

Суд отметил, что использование подобных средств противоречит принципам гуманного обращения с животными. Кроме того, продажа таких капканов запрещена приказом Минприроды.

На этом основании сайты с объявлениями внесены в реестр Роскомнадзора с запрещенной информацией.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил рыбалки.