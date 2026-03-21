Иран ввел в обращение банкноты самого крупного номинала

Иран выпустил банкноту в 10 млн риалов
В Иране введена в обращение новая банкнота номиналом 10 млн риалов ($7), которая стала самой крупной банкнотой в истории страны. Об этом сообщает Financial Times.

На ней можно увидеть мечеть Джаме IX века в Йезде, а на обороте — цитадель Бам, которой 2500 лет.

До этого самой крупной банкнотой в стране была 5 млн риалов, выпущенная в начале февраля. Как отмечается в публикации, новая банкнота появилась на фоне растущей инфляции и резкого спроса на наличные у населения.

За последнее время иранцы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам, опасаясь сбоев электронных систем, пишут журналисты. Поэтому у многих банков наличные быстро заканчиваются.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что портреты Черчилля и Остин исчезнут с британских банкнот.

 
