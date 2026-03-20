Модель вынуждена переплачивать за перелеты в бизнес-классе из-за огромной груди

Модель с макромастией пожаловалась, что не может летать в экономе, из-за груди

Создательница контента для взрослых Саммер Роберт из Шотландии потратила более $50 тыс. на перелеты бизнес-классом, так как не может летать экономом из-за огромной груди. О жизни с макромастией — заболеванием, вызывающим чрезмерный рост груди, — она рассказала Daily Star.

Модель OnlyFans носит бюстгальтеры размера 30R, а ее грудь весит больше 25 кг, что, по ее словам, делает перелеты в эконом-классе настоящим мучением. В стандартных креслах ей неудобно, столик не опускается, а теснота мешает даже поесть. На дальних рейсах, отмечает Саммер, ситуация усугубляется, поэтому она решила повысить класс обслуживания.

Первый раз она полетела в бизнес-классе в Таиланд, и с тех пор летает только так. За два года расходы на перелеты превысили $50 тыс. Последний рейс Лос-Анджелес — Мельбурн обошелся ей в $14,6 тыс. Саммер видит в этом «скрытый налог на тело», она уверена, что авиакомпании сужают кресла, вынуждая женщин с пышными формами доплачивать за комфорт.

При этом Саммер регулярно сталкивается с домогательствами в аэропортах. Недавно в аэропорту Хитроу сотрудник British Airways, по словам девушки, нарушил ее границы, флиртуя при регистрации. Саммер призвала авиаперевозчиков думать о комфорте и достоинстве пассажиров, а не только о прибыли, делая бизнес-класс доступнее.

