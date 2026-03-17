«Нет пальцев — нет проблем»: россиянка получила ампутацию, празднуя день рождения в кафе

Жительница Ростовской области потеряла два пальца, празднуя день рождения в кафе. Об этом она рассказала kp.ru.

Кондитер Дарья Картошова из города Шахты получила тяжелую травму руки накануне своего тридцатилетия. Вечером 10 января она пришла с друзьями в кафе, чтобы встретить полночь за праздничным столом. В какой-то момент Дарья облокотилась на край массивного стола у танцпола, но конструкция неожиданно поехала и рухнула, прижав ей правую кисть. Тяжелая столешница, по словам ростовчанки, сработала как гильотина, то есть буквально отсекла ей верхние фаланги среднего и безымянного пальцев.

Подруги сами доставили ее в травмпункт, но спасти пальцы не удалось, так как отрезанные фаланги везли неправильно. На четвертый день Дарья увидела поврежденную кисть и была шокирована зрелищем, а следующие полтора месяца носила бинты, так как даже дуновение воздуха вызывало сильный дискомфорт. Тем временем жители города узнали о произошедшем и решили, будто Дарья «плясала пьяной на столе».

Тогда девушка выложила в соцсетях видео инцидента и рассказала свою версию, чтобы прекратить сплетни, а в ответ получила сотни слов поддержки. По ее словам, бывшая сотрудница того самого кафе предположила, что при сборке официанты, вероятно, не закрутили крепления полностью, что сделало стол неустойчивым. Однако судиться с заведением Дарья не решилась и теперь учится жить и работать заново. Она уже вернулась за руль и сама выполняет все бытовые задачи, но жалуется на фантомные боли.

«Кто-то в комментариях мне написал: «Зато маникюр будет дешевле на двести рублей». Меня такое не задевает, унывать я не собираюсь. Протезы ставить не хочу. Нет пальцев — нет проблем. Может, потом просто набью тату в виде ноготочков», — делится планами ростовчанка.

