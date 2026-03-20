В России подвели итоги образовательной программы для медиаспециалистов Абхазии

Выпускники совместной образовательной программы Новые медиа Абхазии будут играть ключевую роль в формировании информационного пространства республики. Об этом заявил глава Абхазии Бадра Гунба на церемонии закрытия проекта.

Программа, организованная администрацией президента Абхазии по модели российской Мастерская новых медиа, объединила 50 победителей конкурса для медиаспециалистов республики.

Обучение проходило в несколько этапов: первые модули состоялись в Абхазии, заключительные — в Москве.

«Для нашей страны это особенно важно, поскольку сильная профессиональная и ответственная журналистика играет большую роль в развитии общества и государства. Именно выпускники программы будут формировать современное информационное пространство нашей страны», — отметил Гунба.

В ходе обучения участники при поддержке экспертов разработали собственные медиапроекты, посвященные Абхазии. По итогам работы экспертная комиссия отобрала 14 инициатив, которые получат ресурсную и экспертную поддержку для реализации.

Как сообщила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» и основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, участники программы сформировали профессиональное сообщество, а их проекты уже начали появляться в медиапространстве России и Абхазии.

Среди победителей — проекты «АНаука», направленный на популяризацию науки, «Дом», посвященный развитию сельской жизни, и «Мир» — мультимедийный ресурс о людях и событиях республики.

Руководитель управления по связям со СМИ администрации президента Абхазии Алхас Чолокуа подчеркнул, что программа способствует формированию нового поколения специалистов, востребованных в медиасфере страны.

 
