Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Паралимпийский комитет России отметил вклад FONBET в поддержку спортсменов

Паралимпийский комитет России наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения в стране. Церемония состоялась в рамках отчетно-выборной конференции организации.

Награду представителям компании вручил президент ПКР Павел Рожков. Он отметил ее значительную роль, а также благотворительной программы «ДоброFON» в поддержке российских паралимпийцев и развитии адаптивного спорта.

«Еще в 2022 году, когда нашу сборную несправедливо отстранили от Игр в Пекине, FONBET был первым, кто поддержал спортсменов и выделил призовой фонд в размере 54 млн рублей», — отметил Рожков.

По его словам, при поддержке компании проводятся соревнования под эгидой ПКР, включая детские турниры, а также старты по различным дисциплинам адаптивного спорта.

Отмечается, что в марте FONBET выделил по 1 млн рублей каждому спортсмену паралимпийской сборной России, принимавшему участие в Играх 2026 года.

Сертификаты спортсменам вручил амбассадор программы «ДоброFON», олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Кроме того, при поддержке компании проводятся турниры федераций по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, а также соревнования по футболу ЦП и другим видам.

В ПКР подчеркнули, что сотрудничество с партнерами способствует развитию массового и профессионального паралимпийского спорта в России.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!