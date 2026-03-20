Паралимпийский комитет России отметил вклад FONBET в поддержку спортсменов

В Подольске вручили награду FONBET за поддержку паралимпийцев

Паралимпийский комитет России наградил FONBET за вклад в развитие паралимпийского движения в стране. Церемония состоялась в рамках отчетно-выборной конференции организации.

Награду представителям компании вручил президент ПКР Павел Рожков. Он отметил ее значительную роль, а также благотворительной программы «ДоброFON» в поддержке российских паралимпийцев и развитии адаптивного спорта.

«Еще в 2022 году, когда нашу сборную несправедливо отстранили от Игр в Пекине, FONBET был первым, кто поддержал спортсменов и выделил призовой фонд в размере 54 млн рублей», — отметил Рожков.

По его словам, при поддержке компании проводятся соревнования под эгидой ПКР, включая детские турниры, а также старты по различным дисциплинам адаптивного спорта.

Отмечается, что в марте FONBET выделил по 1 млн рублей каждому спортсмену паралимпийской сборной России, принимавшему участие в Играх 2026 года.

Сертификаты спортсменам вручил амбассадор программы «ДоброFON», олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Кроме того, при поддержке компании проводятся турниры федераций по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, а также соревнования по футболу ЦП и другим видам.

В ПКР подчеркнули, что сотрудничество с партнерами способствует развитию массового и профессионального паралимпийского спорта в России.