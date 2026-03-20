Rambler&Co представил инструменты для продвижения региональных новостей

Эксперты Rambler&Co заявили о росте роли ИИ в редакционной работе СМИ

В Санкт-Петербурге представители медиахолдинга Rambler&Co рассказали о способах продвижения региональных новостей на федеральный уровень и роли искусственного интеллекта в работе редакций. Выступления состоялись на ежегодной отраслевой конференции «Вместе медиа», сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Уточняется, что от портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) на мероприятии выступили главный редактор новостного агрегатора Дарья Зарецкая и главный редактор тематических вертикалей Кирилл Урбан.

В рамках выступления «Гид для регионального СМИ: как превратить местную новость в федеральный эксклюзив» Зарецкая представила практические инструменты, позволяющие локальным инфоповодам получать федеральный охват. По ее словам, региональная повестка напрямую отражает общенациональные тренды.

«Чтобы такую историю заметили на федеральном уровне, недостаточно просто зафиксировать факт. Нужно показать связь с нацпроектами, государственными программами и глобальными вызовами, а также добавить качественный визуальный контент», — отметила она.

Урбан, в свою очередь, модерировал секцию, посвященную редакционным ИИ-инструментам. Участники дискуссии обсудили влияние технологий на создание контента, автоматизацию процессов и развитие медиарынка.

«Сегодня искусственный интеллект — это рабочий инструмент редакций, требующий настройки под конкретные задачи. Он не заменяет журналистику, а помогает ускорять процессы и решать сложные рутинные задачи», — подчеркнул Урбан.

В обсуждении приняли участие представители ведущих российских СМИ, образовательных и исследовательских организаций, а также отраслевых компаний.