В Подмосковье установили более 2,5 тысяч новых дорожных знаков

Более 2,5 тысяч дорожных знаков перед пешеходными переходами установили в Подмосковье

На региональных дорогах Подмосковья с начала 2026 года установили 2,6 тыс. знаков ограничения скорости движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проводили в 43 городских и муниципальных округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего специалисты провели работы возле 1300 пешеходных переходов, установив 2600 знаков с ограничениями скоростного режима.

Больше всего работ провели в Истре, Домодедово, Клину, Солнечногорске и Одинцовском.

В ведомстве отметили, что соблюдение скоростного режима способствует не только повышению безопасности дорожного движения, но и снижению риска возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к серьезным последствиям.