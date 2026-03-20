Подмосковные спортсмены заработали 3 медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

Стрелковый союз России

Спортсмены из Московской области завоевали 3 медали на первенстве России по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В командных соревнованиях среди юниорок спортсменки из Подмосковья Анастасия Сорокина, Марьяна Романова и Софья Мироновская завоевали золотую медаль.

В личных состязаниях среди юниоров Тимофей Алейников заработал серебро в дисциплине «Винтовка пневматическая, 10м».

Также в дуэльном упражнении Тимофей Алейников заработал серебряную медаль.

Первенство России по пулевой стрельбе проходило с 10 по 20 марта в Ижевске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

 
