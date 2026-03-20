США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Умер глава УПЦ Киевского патриархата Филарет

Митрополит ПЦУ сообщил о смерти почетного патриарха Филарета на 98-м году жизни
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, ибо сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола», — написал он.

Неделю назад Филарета увезли в одну из киевских больниц в связи с резким ухудшением самочувствия.

Путь Филарета в церкви длился более семи десятилетий — от поступления в семинарию в 1946 году до последних дней служения. Филарет стал ключевой фигурой в обретении Украинской православной церковью независимости от Московского патриархата, за что был отлучен РПЦ в 1997 году.

Филарет родился в 1929 году в Донецкой области, окончил Одесскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1960-х годах он служил в Киеве, затем был назначен Экзархом Украины, а в 1968-м возведен в сан митрополита.

После смерти патриарха Пимена в 1990 году Филарет стал местоблюстителем Московского патриаршего престола. В 1992 году он возглавил создание Украинской православной церкви Киевского патриархата, а в 1995-м был избран ее патриархом. В 2018 году после объединительного собора вошел в состав ПЦУ как почетный патриарх.

Филарет был полным кавалером ордена Ярослава Мудрого, награжден орденами Свободы и Крестом Ивана Мазепы. В 2019 году ему присвоили звание Героя Украины. В 2025 году он написал духовное завещание, запретив отпевать его после смерти.

Ранее Никита Михалков рассказывал о двойной жизни Филарета.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
