Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Блогер приняла симптомы рака за запор и «лечила» его слабительным

Блогер из Тайваня лечила рак слабительным, думая, что это запор
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врачи спасли блогера из Тайваня, которая длительное время игнорировала рак яичников. Об этом сообщает Need to know.

Девушка по имени Цзян Ютин стала замечать, что стала реже ходить в туалет. Она предположила, что дело в запорах, поэтому принимала слабительные.

Также она обратила внимание на увеличившийся в размерах живот. Предположив, что проблема в переедании, она записалась на высокоинтенсивные тренировки и постоянно посещала спортзал.

Позже состояние женщины ухудшилось, и она обратилась в больницу. Выяснилось, что причиной проблем с желудком стал рак яичников. Опухоль размером 19 сантиметров сдавливала кишечник и не позволяла ему работать правильно.

«Почему вы пришли только сейчас?» – цитирует Цзян Ютин своего врача.

В результате ей удалили правый яичник. Блогер заявила, что ей повезло, что он не лопнул во время тренировок. На данный момент женщина в состоянии ремиссии.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
