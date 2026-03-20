Блогер приняла симптомы рака за запор и «лечила» его слабительным

Блогер из Тайваня лечила рак слабительным, думая, что это запор

Врачи спасли блогера из Тайваня, которая длительное время игнорировала рак яичников. Об этом сообщает Need to know.

Девушка по имени Цзян Ютин стала замечать, что стала реже ходить в туалет. Она предположила, что дело в запорах, поэтому принимала слабительные.

Также она обратила внимание на увеличившийся в размерах живот. Предположив, что проблема в переедании, она записалась на высокоинтенсивные тренировки и постоянно посещала спортзал.

Позже состояние женщины ухудшилось, и она обратилась в больницу. Выяснилось, что причиной проблем с желудком стал рак яичников. Опухоль размером 19 сантиметров сдавливала кишечник и не позволяла ему работать правильно.

«Почему вы пришли только сейчас?» – цитирует Цзян Ютин своего врача.

В результате ей удалили правый яичник. Блогер заявила, что ей повезло, что он не лопнул во время тренировок. На данный момент женщина в состоянии ремиссии.

Ранее россиянам рассказали о причинах и ранних признаках рака желудка.