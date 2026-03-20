Блогер приняла симптомы рака за запор и «лечила» его слабительным

Врачи спасли блогера из Тайваня, которая длительное время игнорировала рак яичников. Об этом сообщает Need to know.
Девушка по имени Цзян Ютин стала замечать, что стала реже ходить в туалет. Она предположила, что дело в запорах, поэтому принимала слабительные.
Также она обратила внимание на увеличившийся в размерах живот. Предположив, что проблема в переедании, она записалась на высокоинтенсивные тренировки и постоянно посещала спортзал.
Позже состояние женщины ухудшилось, и она обратилась в больницу. Выяснилось, что причиной проблем с желудком стал рак яичников. Опухоль размером 19 сантиметров сдавливала кишечник и не позволяла ему работать правильно.
«Почему вы пришли только сейчас?» – цитирует Цзян Ютин своего врача.
В результате ей удалили правый яичник. Блогер заявила, что ей повезло, что он не лопнул во время тренировок. На данный момент женщина в состоянии ремиссии.
Ранее россиянам рассказали о причинах и ранних признаках рака желудка.