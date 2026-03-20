Робот, принимающий заказы, вышел из строя и начал танцевать, попав на видео

В ресторане сети Haidilao в Сан-Хосе обслуживающий гостей робот внезапно вышел из строя и начал хаотично танцевать, повредив посуду и создавая беспорядок в зале, пишет Complex.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как робот непрерывно «танцует», не реагируя на команды, и задевает столы с едой. Сотрудники заведения были вынуждены срочно вмешаться, чтобы остановить неконтролируемые движения машины.

По словам очевидцев, одна из работниц попыталась вручную остановить робота, одновременно используя телефон — предположительно, чтобы найти способ его отключения. Позже к ней присоединились еще двое сотрудников. Совместными усилиями им удалось вывести устройство из строя и предотвратить дальнейшие повреждения.

Сеть Haidilao активно использует роботизированные технологии: машины помогают принимать заказы и доставлять ингредиенты клиентам. Компания также инвестирует в развитие кухонь с роботами-поварами и автоматизированной доставкой еды. Причины сбоя робота пока не уточняются.

Ранее пожилая женщина попала в больницу после того, как ее испугал гуманоидный робот.

 
