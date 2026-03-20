Россияне назвали необходимые условия для счастья

Почти половина россиян (41%) назвали крепкое физическое и ментальное здоровье основой для долгосрочного счастья, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что для счастья 29% россиян важны отношения с близкими и друзьями, для 25% — финансовая стабильность, а для 5% — творчество и путешествия.

По данным опроса, 54% россиян больше всего радует общение с близкими, 28% — деньги, 15% — вкусная еда, а 3% — видео с котиками. В 43% случаях россиян раздражают неверные ценники в магазинах, 35% — плохие новости.

В ходе опроса выяснилось, что 36% россиян для счастья нужна зарплата в 200 тыс. рублей, 34% — от 500 тыс. до 1 млн, 15% — более 1 млн рублей. Также 15% респондентов назвали сумму до 100 тыс. рублей.

Что касается накоплений, 26% россиян заявили, что для счастливой жизни они хотят иметь 2-3 млн рублей, а 17% — 1 млн рублей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в марте 2026 года. Всего в нем приняли участие 5 тыс. интернет-пользователей.