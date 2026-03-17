Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что у нее и сестры-близнеца неродные родители

Австралийка благодаря ДНК-тесту узнала, что у нее и сестры неродные родители

Австралийка ради интереса сделала ДНК-тест и узнала, что у нее и сестры-близнеца неродные родители, пишет ABC News.

Жительница Австралии Саша Шафрански узнала о серьезной медицинской ошибке спустя три десятилетия — благодаря тесту ДНК и случайному совпадению на генеалогическом сайте.

В 2025 году женщина отправила образец ДНК в специализированный сервис, рассчитывая узнать больше о происхождении своего отца. Однако результаты показали неожиданные совпадения с людьми из ее родного города. Одна из пользовательниц написала Саше, предположив, что является ее тетей.

В ходе переписки выяснилось, что обе семьи проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в одной и той же клинике в Сиднее в 1995 году. После дополнительных ДНК-тестов стало ясно: Саша и ее сестра-близнец с вероятностью 99,9% являются биологическими детьми другой пары.

По словам семьи, произошла подмена эмбрионов: оплодотворенные яйцеклетки биологических родителей Саши были по ошибке перенесены ее матери, Пенни Шафрански, в ходе процедуры в больнице Royal North Shore Hospital.

Этот случай стал вторым известным инцидентом подобного рода в Австралии. Ранее о похожей ошибке сообщалось в клинике Monash IVF.

Сама Саша признается, что новость стала для нее шоком. По ее словам, осознание пришло постепенно — особенно после того, как она увидела фотографию своей биологической сестры, поразительно похожей на нее.

Семьи уже начали юридическое разбирательство, однако до сих пор неясно, кто именно несет ответственность за произошедшее. Медицинские учреждения и связанные с ними компании отрицают свою причастность, ссылаясь на давность событий и смену владельцев.

Министр здравоохранения Австралии заявил, что узнал о случае из СМИ и назвал ситуацию «неприемлемой», подчеркнув необходимость реформ и большей прозрачности в индустрии ЭКО.

Несмотря на случившееся, Саша подчеркивает, что ее отношения с матерью, которая ее вырастила, остаются неизменными. По ее словам, произошедшее не отменяет семейных связей, но оставляет множество вопросов без ответов.

Ранее турчанка заявила, что является биологической дочерью Трампа.