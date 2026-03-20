«Аэрофлот» 29 марта перейдет на летнее сезонное расписание

«Аэрофлот» перейдет на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 29 марта по 24 октября 2026 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что группа компаний будет выполнять рейсы по 302 маршрутам, из которых 161 – по России.

В летнем сезоне группа компаний, в которую входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», предложит новые маршруты. «Аэрофлот» будет выполнять рейсы «Иркутск – Санья», и «Краснодар» — «Анталья». Авиакомпания «Россия» добавит рейсы «Красноярск – Махачкала» и «Санкт-Петербург – Геленджик», а «Победа» — «Сочи – Ульяновск», «Москва – Нижневартовск», «Москва – Нукус», «Москва – Термез» и «Москва – Фергана».

Также по сравнению с летом 2025 года, «Аэрофлот» увеличит частоту собственных рейсов из Москвы в Элисту, а из Калининграда в Чебоксары. На международных маршрутах увеличится частота рейсов в Казахстан, Армению, Египет, Турцию, КНР и Вьетнам.

Кроме того, увеличится частота рейсов «России» из Санкт-Петербурга в Казань, Махачкалу и Горно-Алтайск, из Москвы в Саранск, из Хабаровска в Южно-Сахалинск и Владивосток, из Красноярска в Алматы и Пекин, а из Самары в Волгоград и Ереван.

В летнем сезоне по сравнению с 2025 годом внутренняя маршрутная сеть группы «Аэрофлот» увеличится до 65 городов. Группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы по 141 международному маршруту, а региональная программа из России в популярным местам отдыха будет включать рейсы в Сочи из 17 городов, в Санья — из 9 городов, в Анталью — из 10 городов, на Пхукет — из 7 городов, а в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – из 9 городов.

Также в летний период Группа «Аэрофлот» продолжит выполнять прямые рейсы из Москвы на Дальний Восток. Из Пулково авиакомпании группы будут выполнять прямые рейсы по 53 маршрутам, из Красноярска – по 29, из Екатеринбурга – по 19, а в Сочи самолеты группы «Аэрофлот» будут летать из 21 зарубежного и российского пункта.