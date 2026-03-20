В НЦ «Россия» прошла защита проектов филиалов в субъектах РФ

В Национальном центре «Россия» прошла защита проектов филиалов в субъектах РФ, сообщает пресс-служба центра.

В защите приняли участие 8 регионов России, среди которых Якутия, Нижегородская, Ярославская, Кировская, Калининградская области, Хабаровский край, Карелия и Кабардино-Балкарская республика.

В 2025 году филиалы НЦ «Россия» открылись в Приморском и Красноярском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2026 новые центры откроются в Рязанской области и Севастополе.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко, заместитель руководителя администрации президента РФ, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин, гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, губернаторы и главы субъектов.