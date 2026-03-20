Россиян предупредили о неизбежности подорожания корма для животных

Российский рынок кормов для домашних животных продолжает активно расти, несмотря на экономическую турбулентность и изменения в структуре поставок. Однако рост стоимости кормов в ближайшие годы неизбежен, рассказал «Газете.Ru» Юрий Иванов, представитель компании зоотоваров Harly, ГК QHARISMA.

«По итогам последнего года объем продаж сухих кормов превысил 80 млрд рублей, увеличившись примерно на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика объясняется не только ростом потребления, но и структурными изменениями внутри рынка — прежде всего удорожанием продукции и перераспределением спроса между ценовыми сегментами», — объяснил он.

Средний чек по категории сегодня составляет около 2195 рублей, что примерно на 15% выше прошлогоднего уровня. При этом фактический рост цен может быть даже выше — часть увеличения среднего чека связана с тем, что потребители постепенно переходят в более дорогие сегменты.

«Мы видим так называемый «сдвиг по ценовой лестнице»: доля самых дешевых кормов сокращается, тогда как сегменты средней и повышенной стоимости растут быстрее», — заявил эксперт.

Например, сегмент кормов стоимостью 400–499 рублей за единицу продукции показывает одну из самых высоких динамик — около 68% роста. При этом сегмент до 199 рублей, наоборот, просел примерно на 42%. Это говорит о том, что покупатели постепенно отказываются от самых дешевых продуктов и выбирают более качественные решения, даже несмотря на общее повышение цен.

«Если говорить о конкуренции внутри категории, рынок остается достаточно концентрированным. Пять крупнейших продавцов контролируют около 48% оборота всей категории. При этом заметную долю продаж по-прежнему удерживают крупные международные бренды. Так, один из лидеров рынка (Royal Canin) увеличил продажи примерно на 34% и сохраняет высокий средний чек около 3 тыс. рублей, что заметно выше среднего по категории», — поделился он.

Параллельно происходит и постепенное усиление российских производителей. За последние два года отечественные бренды заметно увеличили свое присутствие — как в массовом, так и в среднем ценовом сегменте. Многие российские компании активно инвестируют в локализацию производства, расширяют ассортимент и работают над улучшением рецептур. Это позволяет им постепенно занимать те ниши, которые раньше были заняты импортными брендами.

«Пока говорить о полном импортозамещении преждевременно. В премиальном сегменте доля зарубежных производителей остается высокой, потому что именно здесь важны технологические компетенции, сложные рецептуры и развитая научная база. Некоторые международные компании после 2022 года сократили ассортимент или перестроили логистику, но полностью рынок не покинули. Их продукция продолжает поступать через альтернативные каналы поставок», — заявил Иванов.

С точки зрения доступности продукции дефицита кормов сегодня на рынке нет. Ассортимент остается широким, а конкуренция между брендами — высокой. Тем не менее определенные категории, особенно специализированные ветеринарные корма, могут периодически испытывать локальные перебои. Это связано не столько с нехваткой производства, сколько со сложностями логистики и регулирования поставок.

«Что касается ценовой динамики, рост стоимости кормов в ближайшие годы практически неизбежен. На себестоимость продукции влияет сразу несколько факторов: удорожание сырья, рост логистических расходов, валютные колебания, а также увеличение стоимости упаковки и производственного оборудования», — уверен специалист.

Даже при стабильном спросе эти факторы будут постепенно транслироваться в конечную цену.

«По нашим оценкам, в 2026 году рынок продолжит расти, но темпы роста будут более умеренными, чем в последние два года. Скорее всего, средний чек увеличится еще примерно на 10–15%. Это будет связано как с инфляцией, так и с дальнейшим перераспределением спроса в сторону более дорогих и качественных кормов», — резюмировал он.

