В Москве началась праздничная молитва на Ураза-байрам

Праздничная молитва в честь Ураза-байрама началась в Московской соборной мечети. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

20 марта мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста в священный месяц Рамадан, который в 2026 году длился с 18 февраля до вечера 19 марта. В этот период верующие воздерживаются от еды и воды от рассвета до заката.

В Москве на молитву собрались тысячи человек — как в самой Соборной мечети, так и на прилегающих улицах.

Как ранее сообщал зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов, здание мечети вмещает около 10 тыс. человек, а вместе с территорией вокруг на праздник здесь собираются до 100 тыс. верующих. В целом по площадкам ДУМ в столице ожидается около 200 тыс. человек, еще 100 тыс. — в Подмосковье.

По данным ДУМ РФ, праздничные молитвы в Москве проходят с 07:00 на нескольких площадках: в Московской соборной и Исторической мечетях, в мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе, а также на дополнительной площадке в Печатниках. В Московской области для этого подготовили 40 площадок.

Ранее муфтий Московской области поздравил верующих с окончанием месяца Рамадан.

 
