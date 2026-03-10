В Казани мужчина разгромил подъезд, выпрыгнул с третьего этажа и сбежал

В Казани полиция разыскивает мужчину, который устроил погром в подъезде жилого дома на улице Братьев Касимовых, напал на курьера, а затем выпрыгнул из окна третьего этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «В Казани поймут».

Инцидент произошел в Приволжском районе. Злоумышленник преследовал женщину, забежал за ней в подъезд, начал крушить электрощитки, дверные звонки, провода и стучать в двери. По данным очевидцев, он также напал на курьера.

Жильцы дома задержали дебошира и вызвали полицию, однако мужчине удалось вырваться. Спасаясь от преследования, он выпрыгнул из окна третьего этажа и скрылся. Личность дебошира устанавливается.

До этого петербуржец разгромил молотком свою квартиру и пытался проникнуть в соседнюю. Мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил погром в своей квартире, уничтожив почти все вещи и мебель. Затем он взял молоток и стал бить им по входной двери соседней квартиры, угрожая жильцу расправой. Сосед вызвал полицию. Наряд, прибывший на место происшествия, обнаружил дебошира в коридоре и задержал.

Ранее мужчина напал на владельца ресторана, утверждая, что еда в заведении отравлена.