В столице обсудят трансформацию цифрового рынка

В Москве представят аналитику и тренды 2026 года

В Москве 1 апреля пройдет конференция Digital-ПЕРЕСБОРКА // SIGNALS 2026, посвященная ключевым изменениям в сфере веб-разработки, дизайна и мобильных решений. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что конференция станет первой в 2026 году отраслевой площадкой для обсуждения трансформации цифрового рынка. В ней примут участие представители ведущих IT- и digital-компаний, а также крупный бизнес — «Билайн», Brand Analytics, AGIMA, АРИР и Звук.

Как отмечают организаторы, в 2026 году отрасль сталкивается с необходимостью «пересборки»: прежние подходы перестают обеспечивать рост, усиливается влияние регуляторных и геополитических факторов, а искусственный интеллект становится значимым элементом экономики.

В рамках деловой программы участники обсудят перспективы рынка разработки, влияние ИИ на индустрию, трансформацию продуктового дизайна и современные управленческие роли в IT-командах. Отдельное внимание будет уделено мировым трендам дизайна и развитию дизайн-систем.

Также на стартовой сессии представят бета-версию аналитического дайджеста SIGNALS 2026 — Q1, посвященного ключевым изменениям цифрового ландшафта России в первом квартале 2026 года. В документ войдут оценки экспертов по развитию веб- и мобильной разработки, креативных индустрий и маркетинга с учетом влияния технологий и макроэкономических факторов.

Итоговая версия дайджеста будет опубликована в первой половине апреля с учетом материалов и экспертных оценок участников конференции.

После деловой программы состоится церемония награждения XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна «Золотой сайт и Золотое приложение 2026». На конкурс подано более 500 заявок, победителей определят в более чем 60 номинациях. Генеральным информационным партнером премии выступает Rambler&Co.