Россиянам объяснили нюансы вступления в наследство

Вступление в наследство и фактическое принятие наследства являются разными юридическими процедурами, и без оформления свидетельства у нотариуса законно распоряжаться имуществом нельзя. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт объяснил, что, согласно общему правилу, вступление в наследство возможно на основании завещания или закона, если завещания нет.

Юрист отметил, что принятие наследства происходит путем подачи соответствующего заявления нотариусу.

При этом фактическое принятие происходит, если наследник проживал вместе с наследодателем в одной квартире, а также продолжает там жить, пользоваться недвижимостью и платить за коммунальные услуги. При таких обстоятельствах он считается принявшим наследство даже без участия нотариуса. Однако без соответствующего свидетельства о праве на наследство имущество нельзя будет продать или подарить.

«Нужно иметь в виду, что, принимая наследство в силу закона, нельзя принять его в части, разделить между наследниками по их желанию и т.д. Доли наследников устанавливаются законом, и изменить их нельзя», — добавил специалист.

По его словам, повлиять на доли можно только в случае, если один или несколько наследников откажутся от своей части. Однако любые договоренности в устной форме значения не имеют.

Юрист также предупредил, что гражданин принимает наследство полностью, в том числе и со всеми долгами. В противном случае наследство не принимается вообще.

Ранее были названы проблемы россиян при разводе с иностранцами.