Подросток мог устроить взрыв в отделении банка в Москве

112: подрывником отделения банка в Москве мог быть подросток

Взрыв в здании Россельхозбанка мог устроить 15-летний школьник, по предварительной информации, его завербовали мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, 15-летний подросток госпитализирован с осколочными ранениями. Школьник мог находиться под влиянием мошенников. По информации Telegram-канала SHOT, злоумышленник снимал свои действия на телефон и говорил с кем-то.

Взрыв произошел в здании банка на улице Менжинского, взрывная волна выбила окна и разрушила помещение внутри. Очевидцы рассказали, что перед взрывом видели, как из банка выбежал неизвестный мужчина. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавшизх уточняеся.

До этого подросток устроил пожар на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники заправки успели ликвидировать огонь до того, как произошел взрыв. Несовершеннолетний мог находиться под влиянием мошенников.

