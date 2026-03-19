В Москве двое школьников устроили химический опыт и чуть не ослепли

В Москве два подростка едва не лишились зрения, повторив опыт из сети

В Москве врачи Морозовской больницы спасли двоих 15-летних подростков, которые получили ожоги глаз при взрыве бытовой химии. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Школьники решили повторить химический эксперимент, увиденный в интернете, и смешали компоненты бытовой химии в домашних условиях. Произошел взрыв, в результате которого оба получили травмы глаз, повреждения могли привести к необратимой слепоте.

После комплексного лечения одному мальчику зрение восстановили полностью, второму — на 60%. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов.

До этого в Омске 14-летний подросток частично потерял зрение после того, как попытался повторить химический эксперимент из соцсетей, мальчик получил ожоги глаз и лица. Вместе с друзьями он нашел в интернете инструкцию к «удивительному опыту», собрал ингредиенты, но в реальности химическая реакция привела к выбросу едких веществ.

Ранее эксперимент со средством для чистки труб обернулся для российского школьника ожогами лица.