Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве двое школьников устроили химический опыт и чуть не ослепли

Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Москве врачи Морозовской больницы спасли двоих 15-летних подростков, которые получили ожоги глаз при взрыве бытовой химии. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Школьники решили повторить химический эксперимент, увиденный в интернете, и смешали компоненты бытовой химии в домашних условиях. Произошел взрыв, в результате которого оба получили травмы глаз, повреждения могли привести к необратимой слепоте.

После комплексного лечения одному мальчику зрение восстановили полностью, второму — на 60%. Врачи предупреждают об опасности подобных экспериментов.

До этого в Омске 14-летний подросток частично потерял зрение после того, как попытался повторить химический эксперимент из соцсетей, мальчик получил ожоги глаз и лица. Вместе с друзьями он нашел в интернете инструкцию к «удивительному опыту», собрал ингредиенты, но в реальности химическая реакция привела к выбросу едких веществ.

Ранее эксперимент со средством для чистки труб обернулся для российского школьника ожогами лица.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!