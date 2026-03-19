«Роснефть» представила новый проект для туристов

«Роснефть» представила новый туристический проект, посвященный жизни русского хирурга, профессора медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого (Святителя Луки), сообщает пресс-служба компании.

Проект представили в поселке Большая Мурта в Красноярском крае, входящий в туристический маршрут «Красноярск – Енисейск».

Презентация прошла на новом автозаправочном комплексе, оснащенным современным оборудованием.

Ранее при поддержке компании в Большемуртинском краеведческом музее открылась новая экспозиция о Свитителе Луке. В музее представлены подлинные предметы, принадлежащие ему.

Напомним, врач В. Ф. Войно-Ясенецкий работал хирургом в военных госпиталях и земских больницах. В годы Великой Отечественной войны он, находясь в ссылке, оперировал раненых и был главным консультантом военных госпиталей в регионе.