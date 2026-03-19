В петербургской психбольнице подтвердили госпитализацию борца с оппозицией Ремесло

Владимир Трефилов/РИА Новости

Юрист и блогер Илья Ремесло, раскритиковавший специальную военную операцию (СВО) и власти России, находится в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова в Петербурге. Об этом сообщили корреспонденту «Фонтанки» в справочной медучреждения.

«Пациенту с точно таким же экзотическим сочетанием ФИО можно передать посылку в субботу и в среду», — сказали в больнице.

19 марта информацией о госпитализации Ремесло поделился канал «Два майора», сопроводив пост подписью «Революция не удалась». Также эти данные подтвердил основатель школы операторов FPV-дронов «Соколы Хоруса» и блогер Александр Картавых в своем Telegram-канале.

Накануне юрист, блогер и бывший член Общественной палаты России Илья Ремесло, известный многолетней поддержкой российских властей, неожиданно выступил с резкой критикой СВО и президента, опубликовав серию постов в Telegram. На этом фоне в соцсетях стали предполагать, что его аккаунт взломали, но Ремесло записал несколько кружков, в которых подтвердил, что писал все по своей воле. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предполагал, что блогер в заложниках, и решил ему позвонить. О чем говорили Ремесло и Алаудинов и какую реакцию вызвали слова блогера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Ремесло стал критиковать власти.

 
