Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Саратове охранник украл деньги у клиентки фотостудии

Владимир Трефилов/РИА Новости

В Саратове 57-летний охранник офисного центра украл у 19-летней посетительницы фотостудии 17 тыс. рублей. Об этом sarinform.ru сообщили в городском управлении МВД.

Уточняется, что кража произошла 11 марта. В этот день жительница Саратова приехала на фотосессию в студию, расположенную в офисном центре на улице Волжской. Клиентка подождала в очереди, после чего зашла в студию, забыв на лавочке одну из своих сумок с 17 тыс. рублями. Проходивший мимо охранник здания заметил оставленную вещь, забрал ее и вытащил деньги.

Девушка заметила пропажу после фотосессии и обратилась за помощью к охраннику. Работник вернул посетительнице сумку и соврал, что ему принесли ее уже пустую.

Потерпевшая обратилась в полицию, после чего было заведено дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Охранник был задержан оперативниками. Злоумышленника опросили, после чего опустили под подписку о невыезде.

Ранее в Саратове прохожая украла золото у упавшей на улице пенсионерки.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!