В Саратове охранник украл деньги у клиентки фотостудии

В Саратове охранник стал фигурантом уголовного дела о краже

В Саратове 57-летний охранник офисного центра украл у 19-летней посетительницы фотостудии 17 тыс. рублей. Об этом sarinform.ru сообщили в городском управлении МВД.

Уточняется, что кража произошла 11 марта. В этот день жительница Саратова приехала на фотосессию в студию, расположенную в офисном центре на улице Волжской. Клиентка подождала в очереди, после чего зашла в студию, забыв на лавочке одну из своих сумок с 17 тыс. рублями. Проходивший мимо охранник здания заметил оставленную вещь, забрал ее и вытащил деньги.

Девушка заметила пропажу после фотосессии и обратилась за помощью к охраннику. Работник вернул посетительнице сумку и соврал, что ему принесли ее уже пустую.

Потерпевшая обратилась в полицию, после чего было заведено дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Охранник был задержан оперативниками. Злоумышленника опросили, после чего опустили под подписку о невыезде.

