Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец чистил ювелирные изделия в квартире и устроил взрыв

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге 24-летний мужчина устроил взрыв в многоэтажке во время чистки ювелирных изделий смесью азотной кислоты и нитрата серебра. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Товарищеском проспекте на пятом этаже. Взрывом повреждены остекление одного окна и межкомнатная перегородка. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с баротравмой и осколочным ранением рук.

По предварительной информации, 24-летний пострадавший чистил дома ювелирные изделия с смесью азотной кислоты и нитрата серебра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома. Пес случайно повернул ручки плиты, на которой ее владелец оставил баллончик дихлофоса. Он нагрелся и разгерметизировался — ударная волна выбила входную дверь и повредила стекла межкомнатной и балконной дверей.

Ранее во Владивостоке возбудили уголовно дело против опасно пошутившего пенсионера.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
