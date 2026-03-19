Петербуржец чистил ювелирные изделия в квартире и устроил взрыв

78.ru: в Петербурге мужчина устроил взрыв в квартире во время чистки ювелирки

В Петербурге 24-летний мужчина устроил взрыв в многоэтажке во время чистки ювелирных изделий смесью азотной кислоты и нитрата серебра. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Товарищеском проспекте на пятом этаже. Взрывом повреждены остекление одного окна и межкомнатная перегородка. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с баротравмой и осколочным ранением рук.

По предварительной информации, 24-летний пострадавший чистил дома ювелирные изделия с смесью азотной кислоты и нитрата серебра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

