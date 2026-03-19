Россияне смогут использовать поиск с Алисой при ограничениях связи

Поисковик и сервисы Яндекса включены в «белый список»

Россияне смогут находить нужную информацию с помощью Яндекс Поиска при ограничениях мобильного интернета, все сервисы компании включены в «белый список». Это подтвердили в компании.

Уточняется, что при ограничении связи поиск с Алисой продолжает работать и позволяет получать ответы на повседневные вопросы.

Также пользователи могут переходить как по «белым сайтам» из выдачи, так и получать информацию с недоступных источников через короткие ответы Алисы AI.

В поиске также сохраняется доступ к привычному контенту и сервисам: россияне могут смотреть видео, изображения, искать врачей, читать отзывы, а также сравнивать цены на товары и услуги.

В результатах поиска остается доступна справочная информация об организациях — адреса, телефоны и часы работы.

Пользователям Яндекс Поиска также доступна функция «Умная камера», она распознает QR-коды, переводит тексты и дает справочную информацию.