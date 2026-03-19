В Сбере назвали безопасность пациента главным приоритетом медицины

На сессии Сбера симбиоз человека и алгоритма назвали будущим медицины
Симбиоз человека и алгоритма – это будущее медицины, а безопасность пациента остается главным приоритетом, заявил директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов в рамках сессии Сбера на форуме «Здоровое общество».

«Нам нужно выстроить экосистему, где технологии становятся единым умным пространством, чтобы сделать участие искусственного интеллекта в лечении безопасным, прозрачным и эффективным», — сказал он.

В рамках сессии, в которой приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, директор компании «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов и другие, участники обсудили, как ИИ помогает врачам и повышает качество медицины.

По словам Жданова, нейросети активно применяются для диагностики, но ключевое решение принимает врач.

Как рассказал Ваньков, ИИ будет помогать, если это будет действительно полезно для пациента и будет экономить время врача.

Также Корюкалов отметил, что нейросети могут собирать и анализировать данные. Он привел пример, как в его компанию пациенты приходят с диагнозом от ИИ, а точность заключений превышает 90%.

Кроме того, генеральный директор NexTouch, ГК «Некс-Т» Владимир Крикушенко заявил, что при внедрении ИИ нужно использовать отечественные программно-аппаратные комплексы.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
