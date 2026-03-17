Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт объяснил, как мошенники могут снять самозапрет на кредиты

Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники напрямую не могут снять самозапрет на кредиты, однако при атаках это их не останавливает. Они могут воздействовать на жертву угрозами, шантажом и обманом, вынуждая человека самостоятельно отменить действие механизма, предупредил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, схема строится таким образом, что сначала человеку звонят от лица сотрудника портала «Госуслуг»/банка/органов власти, убеждая его в том, что он неверно оформил самозапрет или сообщая о якобы мошеннических действиях, связанных с заявкой на кредит. Могут также рассказать, что человек допустил некую серьезную ошибку, у него нашли крупный долг по кредитам или налогам обнаружили нарушения от его имени.

«Всё сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы. Мошенники всегда вас торопят и говорят, что действовать надо моментально», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что никогда органы власти, банки и представители «Госуслуг» не будут просить пользователей отменить самозапрет – любые просьбы и требования об этом говорят о том, что это аферист. Как только человеку говорят что-то подобное, нужно немедленно положить трубку и прервать разговор, подчеркнул Щербаченко.

Это касается и прочих тем – так, например, если человека убеждают, что у него обнаружены нарушения налогового законодательства, долги и прочее, то нужно завершить разговор и напрямую связаться с ФНС по телефону горячей линии или в ходе личного визита в отделение службы. Если сообщают, что якобы от имени гражданина поступила заявка на кредит, то также нужно положить трубку, а затем связаться с банком.

В любом случае, первое, что нужно делать при подобных звонках – прерывать разговор, брать паузу, обращаться за помощью к близкому человеку и не предпринимать никаких действий в спешке, заключил эксперт.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого сообщил , что за год установили 22 млн самозапретов на заключение кредитов. По данным Центробанка, число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. Кроме того, по статистике МВД России, за год общий объем похищенных у россиян денежных средств уменьшился на 8% — с 205 млрд рублей до 189 млрд рублей.

Ранее МВД раскрыло сезонные схемы мошенников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!