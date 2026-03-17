Эксперт объяснил, как мошенники могут снять самозапрет на кредиты

Мошенники напрямую не могут снять самозапрет на кредиты, однако при атаках это их не останавливает. Они могут воздействовать на жертву угрозами, шантажом и обманом, вынуждая человека самостоятельно отменить действие механизма, предупредил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

По его словам, схема строится таким образом, что сначала человеку звонят от лица сотрудника портала «Госуслуг»/банка/органов власти, убеждая его в том, что он неверно оформил самозапрет или сообщая о якобы мошеннических действиях, связанных с заявкой на кредит. Могут также рассказать, что человек допустил некую серьезную ошибку, у него нашли крупный долг по кредитам или налогам обнаружили нарушения от его имени.

«Всё сводится к тому, что для решения вопроса необходимо снять самозапрет на кредиты и займы. Мошенники всегда вас торопят и говорят, что действовать надо моментально», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что никогда органы власти, банки и представители «Госуслуг» не будут просить пользователей отменить самозапрет – любые просьбы и требования об этом говорят о том, что это аферист. Как только человеку говорят что-то подобное, нужно немедленно положить трубку и прервать разговор, подчеркнул Щербаченко.

Это касается и прочих тем – так, например, если человека убеждают, что у него обнаружены нарушения налогового законодательства, долги и прочее, то нужно завершить разговор и напрямую связаться с ФНС по телефону горячей линии или в ходе личного визита в отделение службы. Если сообщают, что якобы от имени гражданина поступила заявка на кредит, то также нужно положить трубку, а затем связаться с банком.

В любом случае, первое, что нужно делать при подобных звонках – прерывать разговор, брать паузу, обращаться за помощью к близкому человеку и не предпринимать никаких действий в спешке, заключил эксперт.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого сообщил , что за год установили 22 млн самозапретов на заключение кредитов. По данным Центробанка, число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. Кроме того, по статистике МВД России, за год общий объем похищенных у россиян денежных средств уменьшился на 8% — с 205 млрд рублей до 189 млрд рублей.

