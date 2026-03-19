Россиянки стали активнее участвовать в конкурсе «Цифровой марафон»

В конкурсе «Цифровой марафон» на данный момент зарегистрировались десятки тысяч участников из всех регионов России. Впервые доля девушек среди подавших заявку на конкурс превысила отметку в 50%, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что наибольшее количество заявок на конкурс подано из Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности и новые участники области информационных технологий.

Категории «Исследователь» и «Эксперт», предназначенные для участников с начальными знаниями и для профессионалов, выбрали 30% и 7% соответственно. Среди них за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

Наибольшее число заявок от девушек поступило в категорию «Новичок» — 60,5%. Доля участниц в категории «Исследователь» составила почти 30%, а среди «Экспертов» — 17%.

Победительница конкурса прошлого года в категории «Новичок» Хадижат Мусаева рассказала, что приняла в нем участие, чтобы проверить свои силы.

«Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учебу и хобби в единый профессиональный трек. Теперь я не просто оператор и не просто студент. Я человек, который понимает эту систему изнутри и знает, как сделать ее безопаснее», — отметила она.

«Если говорить о совокупности впечатлений и эмоций от финала и победы, это огромная мотивация и вера в себя. Как подтверждение того, что двигаешься в нужную сторону и все вложенные в это силы дают плоды. Благодаря конкурсу, я больше поверила в себя и стала еще усерднее развиваться в профессиональной сфере», — рассказала еще одна победительница конкурса Айдинова Александра.

Уже идет «Образовательный этап» конкурса. В нем участники бесплатно изучают самые актуальные курсы по искусственному интеллекту и машинному обучению, кибербезопасности и алгоритмам. Также они общаются в виртуальном пространстве, специально разработанном Сбером для конкурса в этом году, проходят квест по кибербезопасности и образовательные задания, а также изучают возможности GigaChat.