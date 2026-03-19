Уфимец избил прутом по голове пристававшего к подростку мужчину

Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»

Жителя Уфы подозревают в нападении на прохожего, который якобы домогался ребенка. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Шафиева. На кадрах с места заметно, как пострадавший без верхней одежды ведет себя неадекватно и приобнимает девушку. По данным Telegram-канала, она была несовершеннолетней, мужчина также якобы пытался отобрать телефон.

Это заметил местный житель. Сначала он якобы пытался поговорить с мужчиной, но, так как на слова тот не реагировал, несколько раз ударил железным прутом по голове.

Местные жители вызвали полицию, но сотрудники МВД, по данным канала, приехали только спустя полтора часа. К этому моменту мужчина с прутом уже скрылся.

После инцидента пострадавший обратился в полицию, его обидчик подал встречное заявление. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве пенсионер семь лет домогался девочку.

 
