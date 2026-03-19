Наталья Виртуозова встретилась с юными журналистами НЦ «Россия»

Сразу 150 участников школы юного журналиста приняли участие в мастер-встрече с генеральным директором НЦ «Россия» Натальей Виртуозовой, сообщает пресс-служба национального центра.

Как отметила Виртуозова, видеоплатформы набирают популярность, а люди проводят около половины своего времени в интернете.

По ее словам, для молодых медиаспециалистов важно уметь грамотно говорить и увлекательно рассказывать.

«Мир меняется, все большую популярность набирают короткие видео. Но у нас есть определенная особенность: русская культура традиционно больше ориентирована на осмысление и слово, чем на визуальный ряд», — сказала она.

Также Виртуозова рассказала юным журналистам о том, что они получили от предков великую Россию.

«В ней сохранено множество языков и традиций, к которым в нашей стране относятся с уважением. Наша задача — так же гордо передать ее будущим поколениям», — отметила она.

Напомним, проект «Школа юного журналиста» реализуется Национальным центром «Россия» совместно с «Движением Первых» при поддержке Министерства просвещения РФ.