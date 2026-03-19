Человеческий череп с повреждениями обнаружили в лесном массиве в Тольятти

Житель Тольятти обнаружил человеческий череп во время прогулки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Портовый. Как рассказал мужчина по имени Андрей, который и нашел предмет в лесном массиве, он отправился на прогулку с собаками.

Одна из них в какой-то момент подбежала к сугробу. Тольяттинец решил пойти за ней и прямо на снегу обнаружил человеческий череп.

«Я издалека посмотрел, подумал: может мяч? Подхожу ближе и у меня шок – это же череп!», – рассказал об эмоциях в момент обнаружения Андрей.

Как полагает мужчина, часть человеческого скелета могли подбросить. Накануне его якобы не было.

Прибывшие на место полицейские провели все необходимые мероприятия. Как выяснилось во время экспертизы, череп уже некоторое время лежал на открытом воздухе. У его владельца была травма, а также следы операции. Последнюю ему сделали при жизни, как он получил другое повреждение, неизвестно.

Как полагает Андрей, череп мог принадлежать водителю, который попал в аварию около шести лет назад. В тот момент правоохранители так и не нашли голову мужчины.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

Ранее у блогера Лерчек обнаружили метастазы в костях черепа.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
