Названы главные шаги при подозрительной активности в приложении банка

ИБ-эксперт Блисс: при взломе приложения банка нужно срочно закрыть к нему доступ

Если мошенники завладели данными пользователя, после чего в приложении банка началась подозрительная активность, важно срочно принять меры. В первую очередь следует позвонить в банка и заблокировать карты, а также на время закрыть доступ к интернет-банку, рассказал RT замруководителя по информационной безопасности в компании «Сравни» Никита Блисс.

Номер горячей линии банка указан на обратной стороне карты, отметил специалист. Пока пользователь связывается с сотрудниками и блокирует доступы к картам и интернет-банку, параллельно следует сменить пароли от личного кабинета и привязанной почты, а также подключить двухфакторную аутентификацию при ее отсутствии.

«Если мошенники успели списать средства, обязательно сообщите об этом оператору — банк может инициировать спорную транзакцию, и в ряде случаев деньги удаётся вернуть», — посоветовал Блисс.

После этих первых шагов необходимо написать заявление в полицию о мошенничестве. Это важно сделать даже в случае, если сумма списания невелика – подобные обращения помогают правоохранителям раскрывать преступные схемы, подчеркнул эксперт.

Сразу после случившегося он посоветовал внимательно отслеживать выписки по счетам, уведомления, так как иногда аферисты не сразу используют данные, которыми им удалось завладеть.

