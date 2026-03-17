Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы главные шаги при подозрительной активности в приложении банка

ИБ-эксперт Блисс: при взломе приложения банка нужно срочно закрыть к нему доступ
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Если мошенники завладели данными пользователя, после чего в приложении банка началась подозрительная активность, важно срочно принять меры. В первую очередь следует позвонить в банка и заблокировать карты, а также на время закрыть доступ к интернет-банку, рассказал RT замруководителя по информационной безопасности в компании «Сравни» Никита Блисс.

Номер горячей линии банка указан на обратной стороне карты, отметил специалист. Пока пользователь связывается с сотрудниками и блокирует доступы к картам и интернет-банку, параллельно следует сменить пароли от личного кабинета и привязанной почты, а также подключить двухфакторную аутентификацию при ее отсутствии.

«Если мошенники успели списать средства, обязательно сообщите об этом оператору — банк может инициировать спорную транзакцию, и в ряде случаев деньги удаётся вернуть», — посоветовал Блисс.

После этих первых шагов необходимо написать заявление в полицию о мошенничестве. Это важно сделать даже в случае, если сумма списания невелика – подобные обращения помогают правоохранителям раскрывать преступные схемы, подчеркнул эксперт.

Сразу после случившегося он посоветовал внимательно отслеживать выписки по счетам, уведомления, так как иногда аферисты не сразу используют данные, которыми им удалось завладеть.

Россиян ранее предупредили о новой волне фишинга через TikTok и Telegram.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!