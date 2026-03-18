В Братске не спасли подростка, который надышался газом из баллончика

В Братске 15-летний подросток на вечеринке надышался газом из баллончика для портативных плит. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 17 марта на даче в СНТ «Чистый», подростки вместе с 18-летним знакомым находились в гостях на даче и вдыхали газ из баллона. В какой-то момент 15-летнему мальчику стало плохо, спасти его не смогли.

Возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают участников инцидента и проверяют действия органов профилактики.

До этого в одной из школ Краснодара дети отравились неизвестным газом. Недомогание почувствовали семиклассники во время урока биологии. Дети почувствовали резкий запах на входе в класс. Позже несколько учащихся пожаловались на плохое самочувствие и тошноту, но педагог якобы не остановила урок и попросила писать дальше.

Ранее во время пожара в Липецке обгорели два подростка и отравился газом пятимесячный младенец.