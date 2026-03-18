Седьмой сезон акции «Сад памяти» стартовал в День воссоединения Крыма с Россией

Деревья в память о погибших в войнах и СВО высадили в ходе акции «Сад памяти»

В России стартовал седьмой по счету сезон международной эколого-патриотической акция «Сад памяти». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Первые мероприятия прошли в Севастополе и Крыму в День воссоединения полуострова с Россией. Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам инициативы.

Отмечается, что в Севастополе жители высадили сто кустов сирени в память о защитниках, погибших в годы Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции. Озеленение проводилось на Большой севастопольской тропе в районе Балаклавы протяженностью 117 км, проходящей мимо оборонительных сооружений, древних памятников и храмов.

В селе Мирное под Симферополем, на территории бывшего концлагеря «Красный», высадили туи, березы, сосны и другие растения. В этом лагере смерти в годы войны было замучено около 15 тыс. человек. В 2015 году там был открыт мемориал жертвам нацизма.

В Херсонской области в Парке Афганской Славы города Геническа более 100 человек высадили катальпы для аллеи в честь погибших бойцов СВО. Для создания аллеи использовали саженцы, выращенные на Херсонской земле.

Как подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо акция «Сад Памяти» для региона уже стала доброй традицией.

«Теперь в Геническе появилась аллея в честь бойцов специальной военной операции – людей, которые отдали жизнь за Родину. Очень радует, что в этой работе участвуют школьники и молодежь. Память должна жить и в таких живых символах, как эти деревья», — сказал он.

Высадки также прошли в Запорожской области, Дагестане и Краснодарском крае. С марта по июнь планируется посадить более 27 млн деревьев.

Кроме того, впервые в этом сезоне на интерактивной карте сад-памяти.рф специальным значком будут отмечаться деревья, посаженные в честь погибших в зоне СВО.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.