В Бузулуке мигрант ограбил и искусал школьницу

В Оренбургской области осудили мигранта, напавшего на школьницу
В Оренбургской области суд приговорил 37-летнего иностранца к 1,5 годам колонии за нападение на 15-летнюю школьницу, мужчина избил и укусил ребенка, отнял телефон. Об этом сообщает Бузулукский районный суд.

Инцидент произошел днем в середине ноября 2025 года в селе Новоалександровка. Пьяный мужчина напал на девочку, возвращавшуюся из школы. По данным местных СМИ, он ударил потерпевшую коленом в живот, укусил за руку, затем схватил за волосы и отшвырнул в столб.

Пока девочка лежала на земле, злоумышленник забрал у нее телефон и попытался скрыться, но по дороге потерял гаджет. Его спугнули прохожие. В суде мигрант признал вину и раскаялся., ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

До этого в Костроме школьник спас ребенка от педофила. Обвиняемый подошел к малолетнему мальчику, взял его за руку и попытался увести. Происходящее заметил проходивший мимо школьник, который вмешался и закричал. Испугавшись, злоумышленник отпустил ребенка, и тот смог убежать домой. Мужчину задержали, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

Ранее в Томске таксист навязчиво просил у школьницы номер телефона и стал фигурантом дела.

 
