В МФТИ начнут готовить исследователей нового поколения в области искусственного интеллекта

Сбер и Московский физико-технический институт (МФТИ) открыли базовую кафедру «Математика искусственного интеллекта», ориентированную на подготовку специалистов, способных решать сложные задачи на стыке фундаментальной математики и современных ИИ-технологий. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Новую кафедру возглавил старший управляющий директор департамента развития ИИ-решений Сбера Глеб Гусев.

Обучение стартует осенью 2026 года для студентов магистратуры и весной 2027 года — для обучающихся третьего курса бакалавриата.

Подготовка будет вестись по трекам «Теоретические исследования в ИИ», «Практические исследования ИИ» и AI360.

Отмечается, что программа обучения охватывает перспективные направления развития искусственного интеллекта, включая большие языковые модели с возможностями рассуждения, новые архитектуры нейросетей и мультиагентные системы. Эти области базируются на фундаментальных дисциплинах, таких как прикладная статистика, теория оптимизации, дискретная математика, логика и математическая экономика.

Особенностью образовательного процесса станет сочетание классических лекций с практическими семинарами и анализом современных научных публикаций. Такой подход, как подчеркивается, позволит студентам работать с актуальными исследованиями в тех областях ИИ, где учебная практика только формируется.

Основной задачей кафедры станет подготовка специалистов, способных не только разрабатывать алгоритмы, но и соотносить фундаментальные исследования с прикладными задачами бизнеса. Выпускники смогут оценивать перспективность технологических направлений и решать новые исследовательские задачи.

Как отметила управляющий директор-руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова, развитие новых поколений искусственного интеллекта требует специалистов, готовых заниматься фундаментальными научными вопросами и создавать новые исследовательские подходы.

В свою очередь, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов подчеркнул, что создание кафедры в партнерстве со Сбером является стратегическим шагом для развития отечественной науки и технологий и позволит сформировать среду, в которой фундаментальные знания сочетаются с реальными задачами индустрии.