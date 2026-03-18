В Нижнем Новгороде обсудят далекое будущее России

В Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской ярмарки в рамках конференции ЦИПР с 21 по 23 мая 2026 года пройдет второй городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». В числе спикеров мероприятия — астроном Владимир Сурдин, физик-теоретик Алексей Семихатов, издатель научно-популярного издания N+1 Андрей Коняев и медиаменеджер Даниил Трабун, сообщили организаторы.

Центральной темой фестиваля станет обсуждение будущего и его влияния на науку, экономику, культуру и повседневную жизнь. Программа объединит лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы.

Официальным медиапартнером ЦИПР выступает медиахолдинг Rambler&Co, информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

Участники обсудят долгосрочные технологические тренды с горизонтом в несколько десятилетий, включая развитие искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и новых производственных моделей.

Отдельные треки будут посвящены вопросам энергетики, климата и устойчивого развития, а также влиянию технологий на экологию и общество. Также в программе заявлены дискуссии о будущем культуры и креативных индустрий, включая новые музейные форматы, VR- и AR-проекты.

По словам организаторов, в 2026 году фестиваль расширит форматы, одной из ключевых новинок станет музыкальная программа.

Кроме того, фестиваль выйдет за пределы основной площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний», разработанной для участников ЦИПР и гостей мероприятия. В городе организуют шаттлы между ключевыми локациями, рестораны представят специальные меню, а основные маршруты исторического центра отметят навигацией.

На сайте фестиваля будет доступен гид по прогулочным маршрутам, музеям и гастрономическим точкам Нижнего Новгорода.