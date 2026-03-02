Психотерапевт объяснила, как комплименты влияют на здоровье

Комплименты оказывают значительное влияние на психоэмоциональное состояние человека, а также могут способствовать снижению уровня тревожности и стресса. Об этом «Известиям» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, комплименты являются сигналом значимости и признания.

«Когда человек слышит искренние слова поддержки, мозг запускает реакции, связанные с чувством удовольствия, безопасности и принадлежности к группе. В этом участвуют дофамин, окситоцин и серотонин — те же нейромедиаторы, которые активируются при приятном общении и ощущении успеха», — объяснила она.

Психотерапевт подчеркнула, что регулярные приятные взаимодействия снижают общий уровень тревожности, а также помогают нормализовать сон и поддерживать здоровые привычки.

При этом дефицит комплиментов и теплого общения усиливает чувство одиночества, повышая риски возникновения депрессии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ослабления иммунитета.

По словам эксперта, слова поддержки особенно важно слышать людям, столкнувшимся со сложным периодом в жизни, например, с хронической болезнью, потерей работы или расставанием. Искренние комплименты могут стать частью терапевтического пространства, в котором человек будет ощущать себя значимым.

Врач добавила, что приятные слова должны быть разнообразными и реалистичными. Также важно, чтобы комплименты касались не только внешности, но и профессиональных достижений, смелости и других качеств. Благодаря такому подходу удастся формировать устойчивое чувство ценности.

