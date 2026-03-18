Глава Челябинской области рассказал о поддержке участников СВО и развитии региона

Текслер сообщил о снижении выбросов в Челябинске на 48% с 2017 года

Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, а также подшефным территориям. Об этом в новом выпуске проекта «Личный прием» рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

В ходе выпуска глава Челябинской области вместе с ведущим Ильей Гогуа посетил ключевые промышленные и социально-культурные объекты региона, провел личный прием граждан и обсудил актуальные вопросы развития области.

По его словам, с 2022 года регион курирует Волноваху и Ясиноватую, а после освобождения Авдеевки подключился к восстановлению города. На сегодняшний день, отметил губернатор, восстановлено более 120 объектов, преимущественно социальной и жилой инфраструктуры.

Текслер подчеркнул, что регион перешел от гуманитарной помощи к поставкам современной техники, включая беспилотные аппараты. Кроме того, реализован проект передвижных стоматологических кабинетов для работы в зоне боевых действий.

«Более 60 подразделений получают от нас помощь на регулярной основе», — отметил Текслер.

Отдельное внимание в интервью было уделено экологической повестке. По словам губернатора, с 2017 года в Челябинске объем выбросов в атмосферу снизился на 48%, что более чем в два раза превышает целевые показатели. Результаты достигнуты благодаря соглашениям с промышленными предприятиями, внедрению регионального экологического стандарта и запуску системы онлайн-мониторинга воздуха.

Говоря о социально-экономическом развитии региона, Текслер обозначил ключевые вызовы — состояние ЖКХ, дорожную инфраструктуру и доступность медицины. По его данным, ежегодный объем ремонта дорог увеличен с 280 до более чем 800 километров.

В сфере ЖКХ реализуется программа «Капитальный ремонт 74», направленная на снижение износа инфраструктуры.

Текслер также представил меры поддержки молодых семей, включая выплаты при рождении второго ребенка и так называемый «студенческий капитал», который может быть направлен на жилье или повседневные расходы.