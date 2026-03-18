В ДНР создадут программу подготовки кадров в коммунальной отрасли

В учебных заведениях ДНР создадут специальную программу подготовки кадров в коммунальной отрасли, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Также Пушилин осмотрел котельную в Куйбышевском районе Донецка вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Он отметил, что в котельной отремонтировали дымосос и вентилятор, а также заменили участок сетей теплоснабжения.

«Для бесперебойного водообеспечения котельной установили насосную станцию в близлежащем водоеме», — сказал он.

Пушилин добавил, что теперь котельная сможет обеспечивать теплом 123 дома, включая 5 школ и детских садов, а также 3 больницы.