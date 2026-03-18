Отбор проектов на премию «Брендинг года» продлится до конца мая

Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Организаторы открыли прием заявок на премию «Брендинг года», сообщает пресс-служба премии.

В премии смогут принять участие рекламные, брендинговые, диджитал, коммуникационные и дизайн-агентства, а также креативные студии.

В состав жюри войдут признанные эксперты. Они определят номинантов и лауреатов в онлайн-формате.

Организаторы рассказали, что проекты можно будет подать в одну или несколько номинаций в блоках «Создание бренда», «Продвижение бренда», «Развитие бренда» и «Спецноминация АБКР».

«Мы создали данный конкурс, чтобы поощрить и поддержать лучшие компании, формирующие современный рынок брендинга», — рассказал председатель оргкомитета премии, президент Российской академии общественных связей (РАОС) Сергей Трофименко.

Отбор проектов продлится до конца мая. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в июне в Москве.

Стратегическим медиапартнером премии выступит Rambler&Co.