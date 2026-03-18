Глава Ямала сообщил о развитии дорожной инфраструктуры

Большая часть дорог в Ямало-Ненецком автономном округе уже соответствует требованиям национального проекта «Инфраструктура для жизни», при этом качеством дорожного покрытия удовлетворены около 70% жителей округа. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов, выступая в Салехарде с ежегодным докладом о положении дел в регионе.

Артюхов подвел итоги 2025 года и обозначил ключевые направления работы руководства региона. Отдельное внимание в докладе было уделено развитию дорожной инфраструктуры.

Как рассказал Артюхов, всего в 2025 году в регионе было обновлено 108 км дорог, в текущем году планируется реконструировать не менее 100 км.

Продолжится ремонт участков от станции Ныда до Пангод и от Нового Уренгоя до Коротчаево. Кроме того, предусмотрено полное асфальтирование трассы Надым — Салехард.

Кроме того, в транспортной сфере Ямала продолжается модернизация аэропортовой инфраструктуры. В частности, ведется поэтапное обновление взлетно-посадочной полосы в Надыме, начато проектирование аэровокзального комплекса в Ноябрьске. Летом текущего года планируется начать строительство нового терминала в Салехарде.

Глава Ямала также отметил, что приоритеты социально-экономического развития региона остаются неизменными на протяжении всего периода его руководства.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
