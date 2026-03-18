Ямал назвали одним из самых безопасных регионов России

Губернатор Артюхов: преступность на Ямале снизилась на 15%

Ямал является одним из самых безопасных регионов России, заявил в рамках ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что в 2025 году уровень преступности в регионе снизился на 15%.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря развитию системы видеонаблюдения.

«Сегодня в округе работает сеть из 6,5 тыс. камер. Планируется увеличить количество камер до 10 тыс.», — сказал он.

Также в своем докладе Артюхов отметил, что по всему Ямалу возводят 227 жилых домов для расселения ветхого жилья.