Глава Ямала Артюхов анонсировал увеличение регионального маткапитала

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличат размер регионального маткапитала при рождении третьего ребенка до 1 млн рублей. Двукратное увеличение суммы меры поддержки анонсировал во время ежегодного доклада о положении дел в ЯНАО глава региона Ямала Дмитрий Артюхов.

Отмечается, что изменения будут распространяться на семьи, в которых третий ребенок появился на свет с 1 января текущего года.

Использовать денежные средства родители смогут в течение пяти лет со дня рождения ребенка. В случае, если семья, ставшая многодетной в 2026 году, уже использовала сертификат, ей полагается доплата. Деньги будут перечислены в беззаявительном порядке.

Семьи смогут использовать полученные средства для улучшения жилищных условий на территории округа, включая погашение ипотеки, а также для получения медпомощи по всей стране.

Также с 2024 года они могут направить их на оплату любых медицинских услуги по назначению врача, даже если они не покрываются полисом ОМС.

Уточняется, что маткапитал на Ямале — одна из ключевых мер помощи по линии соцзащиты и реализуется в округе с 2012 года. За это время выдано около 36 500 сертификатов.

При рождении в семье второго ребенка родителям выплачивается 150 тыс. рублей, при появлении третьего – 1 млн, при рождении последующих детей — 500 тыс. рублей.

Кроме того, для семей с детьми на Ямале запущено свыше 30 выплат и льгот, условия их предоставления постоянно совершенствуются, а перечень расширяется. Треть мер предназначена для многодетных семей.

 
