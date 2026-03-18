Губернатор Ямала назвал расселение ветхого жилья одной из важнейших задач

Дмитрий Артюхов: на Ямале возводят 227 жилых домов для расселения

Расселение ветхого жилья является одной из важнейших задач правительства Ямала, заявил в рамках ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Дмитрий Артюхов.

По его словам, в конце 2025 года в округе удалось ликвидировать 1 млн кв. м аварийного жилья.

«Без малого 2300 старых, непригодных для жизни домов мы снесли за последние семь лет. На их месте уже появляются новые жилые кварталы, пешеходные зоны и игровые площадки», — сказал он.

Артюхов добавил, что на данный момент по всему Ямалу возводят 227 жилых домов.

«Так регион движется к следующей цели — миллиону новых квадратных метров», — сказал он.

Также в своем докладе Артюхов затронул темы поддержки участников СВО, многодетных семей, помощи Донбассу и другие.